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    Манчини: «Сомневаюсь, что в следующем сезоне «Интер» сможет войти в тройку лидеров Серии А»

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини выразил сомнение, что в следующем сезоне его команде удастся обойти в турнирной таблице «Ювентус», «Рому» и «Наполи».

    «В этом сезоне мы заложили фундамент на будущее. Но команда станет еще лучше, если мы сможем усилить несколько позиций в летнее трансферное окно.

    В этом году «Ювентус», «Рома» и «Наполи» обошли нас, но мало кто знает, с какими проблемами нам пришлось столкнуться. Сомневаюсь, что нам удастся опередить эти команды и в следующем сезоне», – сообщил Манчини.

    Источник: Football Italia

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    13.05.2016 15:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +42

      Дима97 13 мая 2016, 21:31

      гнать его тогда,перед сезон уже оправдания ищет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 13 мая 2016, 17:12

      Ближайшие лет 5 у Ювентуса не будет конкурентов в Италии. Уже который год за несколько туров до окончания чемпионата они берут Скудетто.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 13 мая 2016, 16:03

      гнать этого сомнительного придурка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 13 мая 2016, 16:02

      вот п е д и к

      0
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