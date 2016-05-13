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    «Арсенал» намерен продлить контракт с Венгером

    «Арсенал» не будет увольнять Арсена Венгера с поста главного тренера, несмотря на недовольство со стороны болельщиков команды.

    Как сообщает источник, главный акционер «канониров» Стэн Кронке предложил французу новое соглашение, которое рассчитано на 2 года. Свой ответ Венгер должен дать до октября.

    Напомним, что действующий контракт тренера с «Арсеналом» рассчитан до лета 2017 года.

    Источник: The Times

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    13.05.2016 08:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 13 мая 2016, 12:05

      Венгер это качество и бренд! Так что владельци граммотно все делают) щас туда-сюда продадут и чамбэрлена и Кэмпбэла и Ауоби и заработают, венгер их так и готовит) так что все нормуль)

      0
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      Рейтинг: +64

      Karanit 13 мая 2016, 09:49

      Ну нравится владельцам 4 место, что тут поделаешь

      0
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      Рейтинг: +25

      OritanVovka 13 мая 2016, 09:48

      Убрали Ферги из МЮ - где теперь этот МЮ ? Посмотрите на Челси с чехардой тренеров, на Ливерпуль... Уж лучше постоянно быть в 4, чем взять золото и свалиться ниже любого еврокубка.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 мая 2016, 09:45

      А мне он нравится

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 13 мая 2016, 09:33

      зря конечно. лучшие годы он отработал

      0
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 13 мая 2016, 09:13

      Планы руководства команды занимать 4-е место до 2019 года. Стабильность превыше всего.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 мая 2016, 09:09

      Жалко Арсенал

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      Рейтинг: +1636

      Psih86 > de bruyne 13 мая 2016, 10:06

      Жалко болел арсенала...Лучше быть чемпионом,затем пятым,затем опять в чемпионкой гонге,чем стабильно четвертые!!!

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 13 мая 2016, 09:06

      Не вылетит Арсенал в чемпионшип,я ни разу не фанат Арсенала, но стоит признать,что Венгер стабильно держит планку( пусть и не уровне нескольких трофеев за сезон) и спорить с этим бесполезно.

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 13 мая 2016, 08:58

      Пока Арсенал в чемпионшип не вылетит

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      Рейтинг: +22

      Алекс 89 13 мая 2016, 08:44

      зря наверно

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