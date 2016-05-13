«Арсенал» намерен продлить контракт с Венгером

«Арсенал» не будет увольнять Арсена Венгера с поста главного тренера, несмотря на недовольство со стороны болельщиков команды.

Как сообщает источник, главный акционер «канониров» Стэн Кронке предложил французу новое соглашение, которое рассчитано на 2 года. Свой ответ Венгер должен дать до октября.

Напомним, что действующий контракт тренера с «Арсеналом» рассчитан до лета 2017 года.