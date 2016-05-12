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    «Хоффенхайм» отказался от продления контракта с Кураньи

    «Хоффенхайм» отказался от продления контракта с нападающим Кевином Кураньи, истекающего летом нынешнего года. Напомним, игрок перешел в немецкий клуб из «Динамо» перед началом этого сезона. За бело-голубых форвард выступал с 2010-го года, проведя за все это время 151 поединок и забив 56 мячей.

    В текущей Бундеслиге 34-летний Кураньи принял участие в 13-ти встречах, так и не отметившись ни одним результативным действием.

    Источник: Bild

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    12.05.2016 17:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 12 мая 2016, 22:37

      Как говорится, Уходя уходи. Либо держи марку, а то ни туда, ни сюда. Ах какой был игрочела.

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