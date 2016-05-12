«Хоффенхайм» отказался от продления контракта с Кураньи

«Хоффенхайм» отказался от продления контракта с нападающим Кевином Кураньи, истекающего летом нынешнего года. Напомним, игрок перешел в немецкий клуб из «Динамо» перед началом этого сезона. За бело-голубых форвард выступал с 2010-го года, проведя за все это время 151 поединок и забив 56 мячей.

В текущей Бундеслиге 34-летний Кураньи принял участие в 13-ти встречах, так и не отметившись ни одним результативным действием.