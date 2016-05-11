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    В «Барселоне» появится еще один Суарес

    «Барселона» близка к подписанию полузащитника «Вильярреала» Дениса Суареса. Клубы уже согласовали все детали этого трансфера между собой.

    За переход каталонцы заплатят 3 миллиона евро, а в соглашение включен пункт, согласно которому «Барселона» будет обязана выплатить определенный процент «Вильярреалу», если продаст Суареса в ближайшие два года.

    Для завершения сделки необходима подпись Суареса под личным контрактом. В том случае, если игрок не получит вызов на Евро-2016, подписание состоится сразу после завершения сезона в Испании.

    Источник: Sport.es

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    11.05.2016 17:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 11 мая 2016, 17:07

      Не пойму а нафига тьягу алькантару продали?)

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      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > hodyrev 11 мая 2016, 19:44

      Тогда фабрегас хави были и тренер другой

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 11 мая 2016, 17:07

      Новый хави))

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