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    «Вест Хэм» накажет фанатов, атаковавших автобус с игроками «Манчестер Юнайтед»

    Руководство лондонского «Вест Хэма» обещает пожизненно запретить посещать матчи хулиганам, которые совершили нападение на автобус с игроками «Манчестер Юнайтед» перед перенесенной игрой 35-го тура чемпионата Англии (3:2).

    «Это был невероятный вечер, который подарил нам невероятные моменты. 99 процентов фанатов вели себя замечательно и значительно помогли клубу. Но нам известно, что некоторые фанаты за пределами стадиона повели себя неправильно, совершив атаку на автобус «Манчестер Юнайтед». Это неприемлемо, и мы будем работать вместе с полицией, чтобы идентифицировать этих людей и пожизненно запретить им посещать футбольные матчи», – гласит заявление «молотобойцев».

    Источник: ФК «Вест Хэм»

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    11.05.2016 06:59
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