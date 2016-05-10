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    Стогниенко: «Локомотив» – «Кубань» – моя последняя игра на «Матче!»

    Комментатор Владимир Стогниенко сообщил, что покинет субхолдинг «Матч!» после того, как отработает на игре 28-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Кубанью».

    – Да, это моя последняя игра на «Матче!». Интересно получилось: завтра утром заберу трудовую книжку, а вечером отработаю матч. Кстати, проведу сегодня свой последний эфир программы «Все на Матч!» с Машей Орзул. С ней же был и мой дебют в этой же программе.

    – Как планируете попрощаться со зрителями?

    – Мы тихо-спокойно расходимся. И я поблагодарю за внимание телезрителей.

    – Какой матч будет первым для вас в эфире «России 1»?

    – Пока я работник «Матча!» и некорректно говорить о будущем, – сказал Стогниенко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2016 22:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +28

      Fdo Torres 11 мая 2016, 20:45

      Очень жаль, отличный комментатор, удачи в будущем!!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 мая 2016, 08:21

      Стогниенко отличный комментатор и даже больше, ему нечего делать на
      этом тухлом канале "Матч!". У него большое будущее и правильно делает,
      что уходит и мы уйдем за ним. Удачи тебе, Владимир!

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 11 мая 2016, 07:42

      Лучше б финал лч был последним !!! Удачи в дальнейшем!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 11 мая 2016, 00:00

      Один из лучших комментаторов России!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > LokoBars 11 мая 2016, 00:34

      Не один из, а лучший!

      0
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      Рейтинг: +18

      Svarnoy14 10 мая 2016, 22:23

      Жаль,что уходит.

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