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    Месси: «Барселона» хочет, чтобы «Реал» никогда ничего не выигрывал»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов.

    «Очевидно, что в «Барселоне» хотят, чтобы «Реал» никогда ничего не выигрывал, а мадридцы желают того же нам.

    «Реал» опять вышел в финал Лиги чемпионов, а нам нужно думать о своих проблемах. Было бы хорошо победить в Примере и в Кубке Испании, но это будет нелегко.

    Мы боремся с «Реалом», «Атлетико», «Севильей» и «Вильярреалом» – это серьезные команды, и нам нравится с ними соперничать», – сказал Месси.

    Источник: AS

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    09.05.2016 22:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 11 мая 2016, 08:09

      Это уж очевидно уж, ничего криминального он не сказал.

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 11 мая 2016, 07:15

      Крассава

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      Nail-football 10 мая 2016, 14:14

      Да ладно вам, человек сказал, что думает. Это сейчас редкое явление

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 10 мая 2016, 12:18

      Уважаю Месси и болею Барсу, но тут не согласен! Лучше уж пусть Реал выиграет ЛЧ, чем гнилой атлетико

      2
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 10 мая 2016, 08:40

      ЧЕГО БЫ МЕССИ НЕ ЖЕЛАЛ РЕАЛУ !!???РЕАЛ ПОБЕДИТ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ!!!!

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 мая 2016, 00:03

      Хотя за последний 10 лет реал особо и нечего не выиграла чтобы две руки поднят и пальцеми шитать с такой названием и доходом

      0
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