Шерингем: «Манчестер Юнайтед больше не устрашающая сила»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем считает, что на данный момент «красные дьяволы» утратили былую мощь и статус.

«Сейчас футболисты «Манчестера» играют не так, как мы могли бы от них этого ожидать.

Я приведу вам в пример «Лестер», который год назад боролся за выживание и был рад сохранить 0-0 в матче с «МЮ». Сейчас такого уже нет. Любая команда чувствует, что моет обыграть «Манчестер». Команда Луи ван Гаала должна стать значительно сильнее в ближайшее время».