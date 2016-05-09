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    Шерингем: «Манчестер Юнайтед больше не устрашающая сила»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем считает, что на данный момент «красные дьяволы» утратили былую мощь и статус.

    «Сейчас футболисты «Манчестера» играют не так, как мы могли бы от них этого ожидать.

    Я приведу вам в пример «Лестер», который год назад боролся за выживание и был рад сохранить 0-0 в матче с «МЮ». Сейчас такого уже нет. Любая команда чувствует, что моет обыграть «Манчестер». Команда Луи ван Гаала должна стать значительно сильнее в ближайшее время».

    Источник: Goal.com

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    09.05.2016 11:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 мая 2016, 12:52

      моет это сильно ))))

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