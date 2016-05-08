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    Венгер: «Лестер» — это не бедная команда, посмотрите на машины на их парковке»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер постарался объяснить феномен «Лестера», завоевавшего чемпионство в этом году.

    «Вернемся в начало этого сезона. Прогнозы были такие: «Челси» вновь выиграет чемпионат. Второе место: «Манчестер Сити». Если и были эксперты, которые ставили на «Лестер», им наверняка посоветовали сменить профессию. Но то, что произошло в итоге, может случиться вновь. Возможно, другая команда, от которой не ожидают больших результатов, в следующем сезоне всех удивит. У всех клубов АПЛ теперь есть деньги, чтобы купить подходящих игроков.

    Вы ведь знаете, что «Вест Хэм» переезжает на «Олимпийский стадион», что сулит им еще большую прибыль. «Тоттенхэм» также строит новую арену. С таким потенциалом в ближайшие несколько лет вы можете ожидать еще больше сюрпризов.

    Давайте не будем забывать, что «Лестер» — это не бедная команда. Посмотрите на их парковку, там стоят очень неплохие автомобили. Хотя конечно нужно признать, что отдача от инвестиций у них была наилучшей в Европе, это делает им честь», — заключил Венгер.

    Источник: FourFourTwo

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    08.05.2016 11:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 8 мая 2016, 14:15

      Если у лестара бюджет как у арсенала была бы... Каждый год за чемпионства сражались бы... у лестара тренер есть а арсеналу этого не хватает

      1
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 8 мая 2016, 12:49

      Арсен! Будь мужчиной и поздравь Клаудио, а не ищи какие то дешевые отмазки!

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 мая 2016, 12:39

      мужик, ты сколько лет у руля канониров сидишь? кто не дает тебе возможность создать супер клуб-чемпион, с не бедным бюджетом, в разы большем,чем у лестера?.

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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 8 мая 2016, 11:32

      Да, 180 миллионов фунтов, по словам самого владельца - таков бюджет Лестера в этом сезоне. Это конечно вдвое меньше, чем бюджет Арсенала, но гораздо больше чем бюджет любой российской команды, в том числе Зенита.

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