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    В ближайшее время Черышева ждет операция на бедре

    Полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву в скором времени будет сделана операция в связи с надрывом им мышц левого бедра. «Летучим мышам» футболист в этом сезоне больше не поможет.

    Напомним, во время матча 36-го тура Примеры против «Вильярреала» (0:2) у российского хавбека случился рецидив травмы, и он был вынужден досрочно покинуть поле.

    В нынешнем сезоне Черышев, права на которого принадлежат «Реалу», провел за «Валенсию» в Примере семь матчей и отметился тремя забитыми мячами.

    Источник: ФК «Валенсия»

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    07.05.2016 17:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +111

      mahb9ik 7 мая 2016, 22:55

      жаль, походу 2-ой измайлов будет

      0
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      Рейтинг: +93

      aviator117 7 мая 2016, 18:05

      О Черышеве говорят больше чем о космонавте, а как футболист он ниже среднего и один трезвон ...

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 7 мая 2016, 18:04

      Да чтод у нас такое ,то дерево и хочет играть,то может играть ,но погнался за баблом,то хрусталь как черышев

      1
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    • ...
      Рейтинг: +89

      Rash0559 7 мая 2016, 17:37

      Потеря для сборной на ЧЕ

      -2
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