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    Эрикссон может быть назначен на финал Лиги чемпионов

    Испанской прессе стало известно имя арбитра, который будет обслуживать финал Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом».

    Сообщается, что главным судьей на этом матче будет шведский рефери Йонас Эрикссон.

    Эрикссон ранее уже работал на матчах и «Реала», и «Атлетико», причем ни одна из команд при нем не проигрывала: «сливочные» выиграли две встречи и одну завершили ничейным исходом, а «матрасники» одержали одну победу и один раз сыграли вничью.

    В последний раз Эрикссон судил матч «Реала» в полуфинале прошлой Лиги чемпионов, когда мадридцы сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1). Последняя встреча «Атлетико» при судействе шведа состоялась в 2014 году – матч с«Челси» (0:0).

    Источник: Football Espana

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    06.05.2016 19:36
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