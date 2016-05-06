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    Главный тренер «Вильярреала» пожаловался на грубую игру футболистов «Ливерпуля»

    Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль подвел итоги ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Ливерпулем». Напомним, что испанская команда потерпела на «Энфилде» крупное поражение и закончила свое выступление на турнире.

    «Игроки «Ливерпуля» вели себя на грани допустимого. Как только мои футболисты принимали мяч, тот тут же получали по ногам.

    Клопп? Он такой, какой есть. Хороший тренер. Но я бы не хотел быть таким, как он», – отметил Марселино.

    Источник: Skysports

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    06.05.2016 06:19
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 мая 2016, 10:20

      от эти Испанские девочки, чуть что сразу в плачь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 мая 2016, 06:42

      Слова обиженного.

      2
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