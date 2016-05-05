Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Феллаини и Хут получили трехматчевую дисквалификацию

    Защитник «Лестера» Роберт Хут и хавбек «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини были наказаны Футбольной ассоциацией Англии дисквалификацией сроком на три матча за стычку в поединке между командами в рамках 36-го тура АПЛ (1:1).

    Напомним, в объективы видеокамер попал эпизод, в котором Хут схватил Феллаини за волосы, на что последовал незамедлительный ответ бельгийца в виде отмашки локтем.

    Футболисты выразили согласие с выдвинутыми ранее обвинениями, однако, несмотря на это, Хут заявил, что «стандартные» три матча отлучения от футбола для подобного инцидента – слишком большой срок.

    Источник: The FA

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2016 18:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 5 мая 2016, 20:07

      Если бы каждый раз за это давали бы дискву на три матча, игроки играли бы гораздо реже

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11