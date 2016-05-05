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    Пеллегрини: «Матч с «Реалом» должен был закончиться серией пенальти»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини считает, что его команда не заслужила поражения в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

    «Конечно, я недоволен тем, как мы создавали моменты, но мы не заслужили поражения.

    Думаю, мы сыграли хорошо, не давая «Реалу» шансов забить, но сегодня нам не хватило игрока, который смог бы создать разницу впереди. Ни одна из команд не заслужила победу, матч должен был закончиться серией пенальти.

    Мы не увидели, что «Реал» лучше нас», – сказал Пеллегрини.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    05.05.2016 01:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +38

      Fae DDD 5 мая 2016, 12:32

      Смешно, за 180 минут один удар в штангу !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 5 мая 2016, 11:05

      Если Роналду будет в такой форме, как вчера, то Атлетико выиграет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2016, 10:48

      Лучше-не лучше-обычный бред проигравшего.А в финале думаю Реал выиграет,это огромный стимул для них сейчас.Лично я верю-что Атлетико проиграет.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 5 мая 2016, 05:47

      Рад именно за Зидана как тренера, хотя ни когда за реал не болел... удачи ему в финале , буду за него переживать... он великий игрок.. и надеюсь станет хорошим тренером

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      Aiur 5 мая 2016, 04:08

      Они действительно не лучше, атлетико выиграет лигу!

      2
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