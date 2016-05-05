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    Зидан: «Роналду сыграл на своем уровне»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал исход ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

    «Было тяжело, но мы знали, что так и оно будет. В итоге нам удалось это сделать, и мы счастливы. Игроки заслужили это. Фанаты были с нами на протяжении всей игры, а это всегда помогает.

    Криштиану сыграл на своем уровне, но все тяжело трудились – вот почему мы и попали в финал.

    Я в восхищен всем случившимся. Сейчас нам нужно наслаждаться моментом», – сказал Зидан.

    Источник: Football Espana

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    05.05.2016 01:02
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