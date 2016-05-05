Харт: «Мы легко могли бы попасть в финал. «Реалу» очень повезло с этим голом»

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт прокомментировал результат ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» (0:1). По сумме двух матчей в финал вышли мадридцы.

«Мы легко могли бы попасть в финал, но соперник хорошо провел игру. Им очень повезло с этим голом, но что есть, то есть.

Нам не хватило совсем чуть-чуть. Агуэро проявил себя на 88-й минуте – хорошая попытка, но показали ли мы достаточно в двух матчах? Я не знаю», – сказал Харт.