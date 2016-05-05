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    Харт: «Мы легко могли бы попасть в финал. «Реалу» очень повезло с этим голом»

    Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт прокомментировал результат ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» (0:1). По сумме двух матчей в финал вышли мадридцы.

    «Мы легко могли бы попасть в финал, но соперник хорошо провел игру. Им очень повезло с этим голом, но что есть, то есть.

    Нам не хватило совсем чуть-чуть. Агуэро проявил себя на 88-й минуте – хорошая попытка, но показали ли мы достаточно в двух матчах? Я не знаю», – сказал Харт.

    Источник: BBC

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    05.05.2016 00:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 5 мая 2016, 08:35

      Пешком ходить против Реала в полуфинале это бред,лучший в составе МС-Харт,остальные слили матч

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 5 мая 2016, 01:26

      Не надо на полуфиналы, как будто, в кандалах выходить, тогда будете в финалы попадать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +87

      M@k@R_NVRS 5 мая 2016, 00:18

      рановато вам ребятишки о финалах с такой игрой рассуждать....

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