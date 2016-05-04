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    Навас повторил достижение Канисареса и близок к рекорду ЛЧ

    В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

    Эта игра стала для вратаря мадридцев Кейлора Наваса девятой в нынешнем розыгрыше турнира, в которой он не позволил соперникам поразить свои ворота. Столько же матчей отстоял на ноль голкипер «Валенсии» Сантьяго Канисарес в сезоне Лиги чемпионов-2000/01, и на сегодняшний день этот результат остается лучшим.

    Таким образом, в финале Навас может стать абсолютным рекордсменом по числу «сухих» матчей в одном сезоне Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2016 23:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +89

      Rash0559 5 мая 2016, 05:04

      Атлетико сомневается , что рекорд у наваса получиться)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Ден61 5 мая 2016, 01:15

      Атлетико нервы попортит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      erofey83 5 мая 2016, 00:41

      вортчик крутейший, но подлый Атлетико нервы ему потрепет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 мая 2016, 00:34

      Игаааарь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 мая 2016, 00:27

      Все может быть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 5 мая 2016, 00:06

      атлетико размочит наваса)

      2
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