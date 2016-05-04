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    Гарсия Тораль: «Не думаю, что атмосфера «Энфилда» окажет на нас негативное воздействие»

    Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль поделился ожиданиями накануне ответного матча Лиги Европы против «Ливерпуля». В первой игре испанцы победили со счетом 1:0.

    «Мы полны надежд. Намерены выложиться по максимуму и получить удовольствие от своей игры. Мы хотим быть конкурентоспособными. Мы чувствуем, что у нас есть все шансы пробиться в финал.

    Не думаю, что атмосфера на стадионе окажет на нас какое-либо негативное воздействие. Если только позитивное. Возможно, «Ливерпуль» сыграет по новой схеме и произведет какие-то изменения в составе, но на нас это никак не повлияет», – сказал Гарсия Тораль.

    Матч «Ливерпуль» – «Вильярреал» состоится в четверг, 5 мая. Начало – в 22:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    04.05.2016 22:19
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