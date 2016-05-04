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    Роде может стать частью сделки по переходу Хуммельса в «Баварию»

    Полузащитник «Баварии» Себастьян Роде может продолжить свою карьеру в дортмундской «Боруссии».

    Как сообщает источник, рассматривается вариант, при котором 25-летний хавбек станет частью сделки по переезду в Мюнхен защитника желто-черных Матса Хуммельса. Сумма его трансфера оценивается в 36 миллионов евро, в свою очередь Роде по данным Transfermarkt стоит 8 миллионов.

    В текущем сезоне Роде принял участие лишь в 15 играх за «Баварию», в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.

    Источник: Bild

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    04.05.2016 13:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 мая 2016, 15:19

      Он же сказал что никуда не уходит

      0
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    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 4 мая 2016, 14:07

      роде хорош, не надо отдавать за такую сумму

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 4 мая 2016, 14:00

      мало,надо доить пиво дальше

      0
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