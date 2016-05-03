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    Симеоне: «У Облака блестящее будущее»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» высоко оценил игру вратаря мадридцев Яна Облака.

    «Я всегда хвалил его за самоотдачу и усердный труд, особенно если вспомнить, как он завоевал место в команде. Он перешел к нам, но поначалу не имел игровой практики и получил травму. Мойя отлично справлялся, так что Облак работал и ждал шанса, а когда ты много работаешь, то обычно получаешь награду. Он завоевал место в основной обойме, и мы им очень довольны. У него блестящее будущее», – отметил Симеоне.

    Источник: УЕФА

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    03.05.2016 14:40
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