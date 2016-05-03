Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кейн: «После матча игроки «Челси» вели себя так, будто стали чемпионами АПЛ»

Кейн: «После матча игроки «Челси» вели себя так, будто стали чемпионами АПЛ»

3 мая 2016, 12:26
16

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн остался недоволен поведением игроков «Челси» после матча 36-го тура чемпионата Англии (2:2). Напомним, что ничейный результат лишил «шпор» шансов на победу в АПЛ.

«О чем можно говорить, если бывший чемпион радуется ничьей с нами так, будто победил в Премьер-лиге. Это показывает, что мы провели хороший сезон и все делали правильно.

Конечно, мы все разочарованы, но теперь нам необходимо двигаться дальше. Нужно думать о следующем сезоне», – сказал Кейн.

Источник: FourFourTwo
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Челси Кейн Гарри
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
selik121
1462267751
Это все люди должны быть недовольны вашей ублюдской грязной игрой в матче с Челси
Ответить
Xiko
1462268290
Ну и чего дальше? Рады и рады. Лучше на себя смотрите, на свое поведение на поле.
Ответить
IAmZlatan
1462268628
Во время матча игроки "Тоттенхема" вели себя так, будто стали свиньями
Ответить
Black Giz
1462271119
А вы себя вели так, будто вашей целью было не выиграть, а поломать соперников в прямом смысле этого слова. Деревянные по самое не хочу.
Ответить
talgatnurzhanov2006
1462272043
как бы его пукан не разорвало бы.
Ответить
Hazard_10
1462272177
Пусть чахолку прикроет, просрали 2:0 и ещё тут словами кидается, ещё вели себя как дикари.
Ответить
zagrizlik
1462272187
Челси становится командой разрушителем чужих мечтаний ))) Ливерпуль,тотенхем,кто дальше ))))
Ответить
Garrincha58
1462272726
Лестер лучший!!! шпоры и в подметки им не годятся в прямом и переносном
Ответить
Dynamo-Moscow
1462277904
Занозу шпорам в жо..у вонзил Эден Азар)))
Ответить
Little town blues
1462289957
А откуда игрок Тоттенхэма может знать, как празднуют чемпионство в АПЛ? XD
Ответить
Главные новости
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
2
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
4
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
4
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
20
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
3
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
8
Все новости
Все новости
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
18:12
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
17:46
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10:06
4
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
Вчера, 20:50
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
Вчера, 20:19
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
4 августа
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
4 августа
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
3 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+