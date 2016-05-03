Кейн: «После матча игроки «Челси» вели себя так, будто стали чемпионами АПЛ»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн остался недоволен поведением игроков «Челси» после матча 36-го тура чемпионата Англии (2:2). Напомним, что ничейный результат лишил «шпор» шансов на победу в АПЛ.

«О чем можно говорить, если бывший чемпион радуется ничьей с нами так, будто победил в Премьер-лиге. Это показывает, что мы провели хороший сезон и все делали правильно.

Конечно, мы все разочарованы, но теперь нам необходимо двигаться дальше. Нужно думать о следующем сезоне», – сказал Кейн.