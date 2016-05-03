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    Йерро: «Пике не стоит пользоваться социальными сетями»

    Бывший защитник «Реала» Фернандо Йерро считает, что игрок «Барселоны» Жерар Пике должен отказаться от активного пользования социальными сетями, так как это пойдет ему на пользу.

    «Я бы порекомендовал Пике не пользоваться социальными сетями. Я говорил ему, что нынешние времена нелегки для молодых людей.

    Социальные сети только осложняют дело, когда у тебя бывает неудачный матч. Тебе приходится читать неприятные комментарии личного характера», – приводит слова Йерро La Galerna.

    Напомним, что в этом сезоне Пике несколько раз в своих социальных сетях довольно резко высказывался в адрес соперников каталонского клуба – «Эспаньола» и «Реала».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2016 06:30
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