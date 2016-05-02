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    «Челси» намерен оставить Пато

    Нападающий «Коринтианса» Алешандре Пато, выступающий в этом сезоне на правах аренды в «Челси», может остаться в лондонском клубе на постоянной основе.

    В услугах 26-летнего форварда заинтересован новый наставник «синих» Антонио Конте, который рассматривает бразильца в качестве одного из форвардов основного состава. Руководство клуба в ближайшее время проведет переговоры о выкупе футболиста.

    В нынешнем сезоне Пато провел в составе «Челси» два матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Skysports

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    02.05.2016 08:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 2 мая 2016, 16:53

      Хороший игрок, нужен нам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      roskaz 2 мая 2016, 15:53

      Ну кем то же надо в лазарете Фалькао заменить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 2 мая 2016, 15:20

      шанс можно дать

      0
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      Рейтинг: +5

      samara94 2 мая 2016, 09:57

      Неее

      0
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      Рейтинг: -8

      halk1981 2 мая 2016, 08:39

      ну-ну

      0
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