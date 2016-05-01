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    Суркис: «Ярмоленко хорошо проведет Евро-2016, после чего я отпущу его в топ-клуб»

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис дал понять, что готов отпустить полузащитника команды Андрея Ярмоленко в большой европейский клуб.

    «Предлагаю все разговоры о трансфере Ярмоленко вести после окончания чемпионата Европы, на котором, я уверен, он покажет себя во всей красе. Андрею уже 26 лет, поэтому единственным вариантом продолжения карьеры для него должен быть топ-клуб», – сказал Суркис.

    В нынешнем сезоне Ярмоленко провел в составе «Динамо» 33 матча, в которых забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2016 11:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +193

      westerose 1 мая 2016, 16:41

      Украина выйдет на Россию в 1/8 и получит на орехи.

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