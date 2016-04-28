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    «Ливерпуль» отправляется в гости к «Вильярреалу»

    В четверг стартуют первые полуфинальный матчи Лиги Европы. В первом из них встретятся «Вильярреал» и «Ливерпуль». «Вильярреал» проиграл все три предыдущих полуфинала. Интересно, что в текущем розыгрыше «Вильярреал» одержал победы во всех шести домашних матчах, пропустив лишь один гол.

    «Вильяреал» не знает поражений в 11 матчах Лиги Европы кряду, а «Ливерпуль» – в 12. В этом розыгрыше Седрик Бакамбу забил девять голов; никто из «Ливерпуля» не провел больше двух. Ответный матч состоится 5 мая.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Вильярреал» – «Ливерпуль». Начало в 22:05, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.04.2016 21:05
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 28 апреля 2016, 08:52

      Как же без Сахо? он ведь был так полезен в 3-х таймах матчей с Боруссией(

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