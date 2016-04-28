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    «Барселона» отдаст Вермалена в аренду

    Защитник «Барселоны» Томас Вермален ближайшим летом может сменить не только клуб, но и чемпионат. Одним из претендентов на 28-летнего бельгийца является турецкий «Бешикташ», сообщает Fanatik.

    Стороны уже приступили к переговорам. Каталонцы готовы отдать защитника в аренду. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Челси».

    В текущем чемпионате Испании Вермален провел на поле 10 матчей, в которых отметился одним забитым голом. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.04.2016 08:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 28 апреля 2016, 12:06

      Зачем брали?

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 28 апреля 2016, 11:16

      Правильно, от шлака надо избавляться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      Salamоn 28 апреля 2016, 09:50

      В Спартак вместо Таски

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 апреля 2016, 09:12

      Если он 4 стоит, то нужно б его в РФПЛ. Хороший защитник.

      1
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      ...
      Рейтинг: +145

      evgeniykaras > Kulimen 28 апреля 2016, 09:25

      Был хорошим, но потом что то пошло не так(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen > evgeniykaras 28 апреля 2016, 14:12

      Травма помешала, а потом его перестали брать в состав на игры. Видно не повезло, дело случая. Нужно клуб менять, еще есть шансы хорошо заиграть. Тем более ему всего 30. А в Арсенале много лет играл в основе и был очень хорош.

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 28 апреля 2016, 09:05

      За 15-ку брали его.

      0
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