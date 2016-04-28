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    Облак: «Уважаем «Баварию», но не боимся ее»

    Вратарь «Атлетико» Ян Облак после победы над «Баварией» отметил, что первый шаг к финалу Лиги чемпионов сделан, но не стоит недооценивать соперника.

    «Мы стремились победить, забить и не пропустить. И мы смогли выполнить это, но понимаем, что предстоит сложный ответный поединок. Нужно быть к нему готовым на сто процентов.

    «Бавария» является великолепной командой с отличными игроками, но мы показали, что можем ее остановить. Мы уважаем «Баварию», но не боимся ее», – заявил Облак.

    Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» на своем поле обыграл «Баварию» со счетом 1:0 за счет красивого сольного прохода Сауля.

    Источник: BBC

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    28.04.2016 06:19
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