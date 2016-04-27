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    Роналду: «Никогда не сдавайся и будь на позитиве»

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился комментариями по поводу своего отсутствия в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Напомним, сегодня стало известно, что португальский форвард может пропустить и ответную встречу европейского турнира.

    «Никогда не сдавайся и будь на позитиве», – написал футболист на своей странице в Instagram.

    В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов на счету Роналду 16 голов в десяти матчах.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    27.04.2016 13:51
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