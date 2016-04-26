Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду может пропустить и ответный матч с «Манчестер Сити»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не попал в заявку на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    Сообщается, что перед матчем футболист не прошел фитнесс-тест. В ходе этого обследования у Роналду были обнаружены новые проблемы со здоровьем, которые не связаны с повреждением бедра, ставшим причиной отсутствия игрока в матче 35-го тура Примеры против «Райо Вальекано» (3:2).

    Теперь португальцу предстоит пройти новые тесты, и его участие в ответной игре находится под вопросом.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.04.2016 23:20
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      Perchik96 27 апреля 2016, 17:25

      Почему всех дурачков ебет где и с кем Роналду трахается!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      МЕССІ 27 апреля 2016, 15:41

      .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 27 апреля 2016, 10:34

      Без Кришта скучновато...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      беха5151 27 апреля 2016, 07:01

      без роналдо реал проиграет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 27 апреля 2016, 06:47

      Здоровья тебе! Без таких игроков, футбол современный скучный

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto 27 апреля 2016, 03:24

      прям вот каждая буква пропитана дизухой, не связанное с предыдущей, это понеслась игра в поддавки, эй Пелегрини! ахуэро пах там не потянул?нагнетушки__))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Dynamo-Moscow 27 апреля 2016, 00:13

      Надеюсь что не восстановится, не из-за того что он надоел уже, без него интрижка будет еще хлеще)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 26 апреля 2016, 23:44

      Надеюсь появится, а то все видели какой Реал без КриРо, Бэйл как мешок *****, берет игру на себя и ничего хорошего из этого не получается... Где Хамес, а то Модрич не в ударе, пас на 15 метров точно не может отдать... Еще раз повторюсь, скучшнейшая игра

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 26 апреля 2016, 23:40

      разве, медики по любому поставят его на ноги! Без него Реал не реал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 26 апреля 2016, 23:37

      что сотворит чудо МС?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11