Навас установил рекорд «Реала» по числу «сухих» матчей в одном розыгрыше ЛЧ

Фи.В одном сезоне не пропустил.Ну и достижение (сарказм).
У нас Игорян Акинфеев вон будет в этом году десятилетие в ЛЧ праздновать (последний раз не пропускал в ноябре 2006).Вот это вершина.Эверест покорил парень.
Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас отыграл свой очередной матч Лиги чемпионов на ноль и вписал свое имя в историю клуба.
Вчера Навас принял участие в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0). Эта игра стала для костариканца восьмой «сухой» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Это лучший показатель в истории мадридского клуба.
Отметим, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов Навас пропустил всего два мяча.