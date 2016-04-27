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    Навас установил рекорд «Реала» по числу «сухих» матчей в одном розыгрыше ЛЧ

    Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас отыграл свой очередной матч Лиги чемпионов на ноль и вписал свое имя в историю клуба.

    Вчера Навас принял участие в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0). Эта игра стала для костариканца восьмой «сухой» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Это лучший показатель в истории мадридского клуба.

    Отметим, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов Навас пропустил всего два мяча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.04.2016 09:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +381

      fadda 27 апреля 2016, 10:40

      Фи.В одном сезоне не пропустил.Ну и достижение (сарказм).
      У нас Игорян Акинфеев вон будет в этом году десятилетие в ЛЧ праздновать (последний раз не пропускал в ноябре 2006).Вот это вершина.Эверест покорил парень.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > fadda 27 апреля 2016, 12:17

      у Игорька достижение - всем достижениям достижение!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 27 апреля 2016, 10:18

      Лучший вратарь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 27 апреля 2016, 09:35

      красава

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      igorek25 27 апреля 2016, 09:11

      Сухие матчи ,в большинстве случаях, заслуга квалифицированной защитной линии.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      trudovik > igorek25 27 апреля 2016, 09:34

      или отсутствие нормальных оппонентов...

      4
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      Рейтинг: +371

      ASG > trudovik 27 апреля 2016, 09:37

      Вы матчи лч с его участием смотрели вообще?

      1
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