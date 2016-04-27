Навас установил рекорд «Реала» по числу «сухих» матчей в одном розыгрыше ЛЧ

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас отыграл свой очередной матч Лиги чемпионов на ноль и вписал свое имя в историю клуба.

Вчера Навас принял участие в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0). Эта игра стала для костариканца восьмой «сухой» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Это лучший показатель в истории мадридского клуба.

Отметим, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов Навас пропустил всего два мяча.