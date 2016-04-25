Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зидан: «Думаю, Роналду и Бензема сыграют с «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    «Мы хотим, чтобы Роналду и Бензема сыграли. Думаю, они будут готовы, но в этом нужно еще убедиться. Думаю, они сыграют.

    Команды имеют равные шансы на успех. Наш план состоит в том, чтобы выйти на поле, попытаться забить и победить – мы всегда настраиваемся на это. Мы сделаем все возможное. «Сити» будет давить на нас и создавать нам проблемы – мы к этому готовы. Это отличная команда, которая может доставить неприятностей, если дать им пространство. Их футболисты поникают в пространство между линиями и создают трудности сопернику.

    Мы попробуем остановить Де Брюйне. Мы знаем, что это топ-игрок, который находится в хорошей форме. В «Сити» он показал, насколько он хорош в паре с Агуэро. Посмотрим, что будет завтра – мы попробуем сыграть против него настолько хорошо, насколько мы можем», – сказал Зидан.

    Матч «Манчестер Сити» – «Реал» состоится во вторник, 26 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2016 21:13
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6

      C_R_777 26 апреля 2016, 16:35

      Харт дырка, пропустит обязательно)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 25 апреля 2016, 22:16

      реал вперед

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > maksspartak 25 апреля 2016, 22:48

      назад

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6

      C_R_777 > alexfor 26 апреля 2016, 16:35

      стой

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Vano1992 25 апреля 2016, 22:05

      Real super

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11