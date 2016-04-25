Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ихеначо: «Выход в полуфинал – большое достижение для «Сити»

    Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеначо уже задумывается о финале Лиги чемпионов, хотя на пути англичан стоит мадридский «Реал».

    «Лига чемпионов – престижнейший турнир, так что мы должны сосредоточиться, правильно настроиться на игру и как следует подготовиться. Надо усердно работать и концентрироваться на каждом мяче.

    Дома нужно побеждать, ведь на выезде нам будет очень непросто. Выход в полуфинал – большое достижение для клуба. Теперь мы мечтаем о финале и надеемся, что эта мечта осуществится», – говорит 19-летний форвард.

    Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» состоится во вторник, 26 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2016 14:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11