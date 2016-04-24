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    Симеоне: «Мяч бросил другой парень, но судья поступил правильно, удалив меня»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал свое удаление со скамейки запасных во время матча 35-го тура Примеры против «Малаги» (1:0).

    Напомним, во время атаки «Малаги» на поле со стороны скамейки мадридцев был выброшен второй мяч, за что судья удалил Симеоне, который, как предполагалось, был виновником инцидента.

    «Очевидно, что судья принял правильное решение – об этом говорят правила. Он сделал то, что и должен был – удалил тренера. Тут нечего особо комментировать.

    Мяч бросил другой парень с нашей скамейки, но это ничего не значит», – сказал Симеоне.

    Источник: Goal.com

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    24.04.2016 01:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 25 апреля 2016, 19:17

      Мяч бросил другой парень с нашей скамейки, но это ничего не значит, так как он выполнял мою команду, – сказал Симеоне.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 24 апреля 2016, 12:16

      Маленькие футбольные хитрости делают многие, а вот маленькие футбольные гнусности только атлетико

      1
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    • ...
      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 24 апреля 2016, 10:10

      хех такого я еще не видел

      1
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