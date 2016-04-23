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    Бензема может не сыграть с «Манчестер Сити»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема получил травму в матче 35-го тура Примеры против «Райо Вальекано» (3:2).

    В концовке первого тайма футболист сам попросил замену, и вместо него на поле вышел Лукас Васкес.

    Сообщается, что у Бензема может быть повреждено бедро, а участие игрока в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» находится под вопросом.

    Напомним, игру с «Райо Вальекано» пропустил также травмированный Криштиану Роналду, точный срок восстановления которого неизвестен.

    Источник: Mirror.co.uk

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    23.04.2016 19:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6

      navalkin77 23 апреля 2016, 20:47

      Договорные матчи - dogz.tibidohs.ru

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 23 апреля 2016, 19:45

      плохо))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 23 апреля 2016, 19:20

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 23 апреля 2016, 19:11

      Это хорошая новость для реала :-)

      -1
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