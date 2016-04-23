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    Сахо отстранен от игр за «Ливерпуль» из-за положительного результата допинг-теста

    Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо был временно отстранен от выступлений за английский клуб из-за положительного результата сдачи допинг-теста. Сообщается, что в крови футболиста обнаружен препарат, который сжигает жир.

    В ближайшее время обе стороны постараются доказать невиновность игрока. В частности, у защитника есть время до 26 апреля, чтобы снять с себя обвинения. Клуб же не понесет никаких санкций, так как для их применения должно быть два и более игроков, которые попались на допинге.

    В нынешнем сезоне Сахо провел за «Ливерпуль» в АПЛ 22 матча, в которых забил один гол и получил одну желтую карточку.

    Источник: Squawka Football

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    23.04.2016 15:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 23 апреля 2016, 16:28

      Как игрок обороны, он мне не нравится, хоть он и играет норм в последних играх. Теперь еще одна проблема перед полуфиналом.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15

      паравозище91 23 апреля 2016, 16:18

      мдеее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      liver2015 23 апреля 2016, 15:47

      уже пол состава нет то травмы то теперь сахо отстранят в лиге европы будет нелегко

      3
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