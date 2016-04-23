Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Примера. «Реал» надеется добыть восьмую победу кряду в чемпионате

    23 апреля состоится матч 35-го тура испанской Примеры, в котором «Райо» примет «Реал». «Сливочные» одержали восемь побед кряду и забили в этих играх 30 мячей. Сегодня у «королевского» клуба есть отличная возможность продлить победную серию.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 17:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.04.2016 16:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 23 апреля 2016, 12:45

      А разве предыдущие 7 сезонов ла лиги выигрывал риал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      IAmZlatan 23 апреля 2016, 10:05

      тяжелый матч для Реала будет

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11