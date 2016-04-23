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    Венгер: «Четвертое место – это еще не Лига чемпионов»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о важности прямого попадания в групповой этап Лиги чемпионов.

    «Четвертое место – это еще не Лига чемпионов. Вот третье – да. Вот почему так важно быть третьими. Мы хотим играть против больших команд и выступать в Лиге чемпионов.

    Что изменилось за последние годы, так это важность денег за выступление в Лиге чемпионов – это уже не так существенно. В прошлом деньги имели определяющее значение для нас. Но планирование сезона, конечно, полностью зависит от попадания в Лигу чемпионов.

    Особенно, когда проходит чемпионат Европы, который сейчас похож на чемпионат мира, потому что он длится месяц. Когда начнется квалификация Лиги чемпионов, Евро все еще будет идти. В квалификации можно встретиться с командами, у которых сезон уже в разгаре, потому что они начали в июне.

    Мы еще не знаем, где мы финишируем. Нам не гарантировано место в четверке, и нам придется за него бороться», – сказал Венгер.

    Источник: Mirror.co.uk

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    23.04.2016 01:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 23 апреля 2016, 08:36

      Чтоб не проигрывали всяким Суонси да Вестбромам, так было бы о чем говорить. А так опять печалька. А так верил в чемпионство в этом сезоне! Что мешает, не понятно.....такое чувство что психология...

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