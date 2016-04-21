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    Примера. «Реал Сосьедад» дома уступил «Хетафе»

    В матче 34-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле минимально уступил «Хетафе». Первыми счет во встрече усилиями форварда Карлоса Велы открыли хозяева, однако еще до перерыва нападающий гостей Пабло Сарабия отыграл пропущенный мяч, а гол его партнера по нападению Альваро Васкеса на 56-й минуте с пенальти предрешил итоговый исход противостояния.

    Чемпионат Испании. Примера. 34-й тур

    Реал Сосьедад – Хетафе – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Вела, 19; 1:1 – Сарабия, 45; 1:2 – Альваро Васкес, 56 (с пенальти).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2016 23:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5

      Karakulov 21 апреля 2016, 23:41

      экспресс давай до свидания! обыгрывать барсу и сливать команде, которая на последнем месте...да уж

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