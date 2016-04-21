Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Владлен Юрченко: «В «Байере» все будет зависеть от меня, как я буду тренироваться»

    Украинский полузащитник «Байера» Владлен Юрченко прокомментировал продление контракта с леверкузенским клубом.

    «У руководства «Байера» была опция продления контракта, и они решили его продлить. Разговор был с моим агентом, они решали две недели, и вот я продлил. Главное для меня – получать игровую практику и помогать команде. У нас стоит задача попасть в Лигу чемпионов, а дальше будет видно с нового сезона.

    Главный тренер сказал, что я прогрессирую, он мне дает играть в основе. Началось все со «Штутгарта», и в последнее время выхожу с первых минут. Дальше все будет зависеть от меня, как я буду тренироваться», – подчеркнул Юрченко.

    В текущем сезоне украинец семь раз выходил на поле в матчах Бундеслиги, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: Footboom

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2016 10:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11