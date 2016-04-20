Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Примера. «Депортиво» принимает «раненую» «Барселону»

    Сегодня состоится матч 34-го тура чемпионата Испании, в котором «Депортиво» примет «Барселону». Каталонцы проиграли три последних матча в чемпионате и сегодня им нужно прерывать данную серию, если они хотят сохранить лидерство.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало встречи – в 21:00.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2016 20:30
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 20 апреля 2016, 23:46

      Раненные 8 банок наколотили,ептель)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 апреля 2016, 23:15

      Скептики, вы хде???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      nenene 20 апреля 2016, 20:39

      если и сегодня побьют барсу,значит енрике капут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 апреля 2016, 20:35

      Раненая Барса- страшнее носорога...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 20 апреля 2016, 16:23

      будет ничья!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 20 апреля 2016, 16:16

      Надеюсь сегодня не будет того позора,который был в Валенсии.Нужно собраться и выиграть,собраться и выиграть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      lorencik 20 апреля 2016, 13:20

      Сегодня Барса должна проиграть.Депорты подтянитесь и....надо же как-то Реалу помочь!

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11