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    Головин: «Широкова нервирует то, что он сидит в запасе»

    Бывший хавбек ЦСКА Игорь Корнеев не считает, что армейцы поступают правильно, предоставляя полузащитнику Роману Широкову мало игрового времени.

    «Игра ЦСКА в матче с "Локомотивом» обострилась, когда Головин играл с Широковым? Ничего удивительного: два креативных игрока, с хорошим пасом, добавили командной игре мысли, движения, и появилась острота. Но они вышли на замену, а значит, можно предположить, что сейчас у обоих не самое оптимальное состояние, и Слуцкий при определении стартового состава опирается на других игроков.

    Качества и способности Романа всем известны, но игрового времени он пока получает немного. Меня это удивляет: непонятно, зачем же тогда его брали? Конечно, Слуцкому виднее, что происходит с футболистом и как его можно использовать, но вопросы все-таки есть. Один из ведущих игроков сборной России, умный, техничный – и сидит в запасе или выходит на замену. Можно допустить, что это его нервирует, потому и не получается проявить себя», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2016 06:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 20 апреля 2016, 21:30

      Это слова не Головина , а Корнеева. Заголовок не правильный. Соккер, Вы вводите в заблуждение читателей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 20 апреля 2016, 12:55

      Причем тут Головин?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 20 апреля 2016, 11:32

      Походу, Рома забухает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 20 апреля 2016, 10:11

      А причем здесь Головин???

      5
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    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 20 апреля 2016, 09:48

      ))))

      -1
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