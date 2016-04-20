«Лестер» обеспечил себе место не ниже третьего по итогам сезона в АПЛ

В перенесенном матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с«Ньюкаслом» (1:1).

Этот результат гарантировал «Лестеру» место не ниже третьего в нынешнем розыгрыше АПЛ. «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Арсенал» не смогут одновременно обойти лидера из-за того, что в 37-м туре «канонирам» и «горожанам» предстоит очная встреча.

При этом участие «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и Лиге Европы соответственно может не позволить «Лестеру» с третьего места выйти в групповой раунд Лиги чемпионов напрямую. Если оба английских клуба выиграют еврокубки, то по действующим на сегодняшний день правилам «Лестер» должен будет начать свое выступление в ЛЧ с квалификации.