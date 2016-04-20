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    Пеллегрини: «Теперь нам важно провести ротацию перед игрой с «Реалом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениями после перенесенного матча 27-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:1).

    «Мы знали, что игра будет трудной. «Ньюкасл» борется за выживание и играл дома.

    Мы создавали моменты, но их не хватило для победы. Каждая игра в АПЛ интенсивна, и если ты не можешь выдерживать напряжение на протяжении 90 минут, ты не сможешь выигрывать.

    Теперь очень важно провести ротацию, поскольку у нас матч на выходных и встреча с «Реалом» во вторник», – сказал Пеллегрини.

    Источник: BBC

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    20.04.2016 00:36
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