«Боруссия» намерена предложить 35 миллионов за Лукаку

Как сообщает издание Ruhr Nachrichten, «Боруссия» всерьез задумалась над приобретением форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку. Дортмундцы надеются, что им удастся заполучить бельгийца за сумму, не превышающую 35-ти миллионов евро.

Отметим, что в списке претендентов на игрока «ирисок» значатся также «Бавария» и «Ювентус».

В нынешнем розыгрыше АПЛ Лукаку записал на свой счет 18 голов и шесть результативных передач в 32-х матчах.