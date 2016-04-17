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    Примера. Юбилейный гол Месси не спас «Барселону» от поражения в матче с «Валенсией»

    «Барселона» на своем поле потерпела поражение от «Валенсии» в матче 33-го тура Примеры. Гости открыли счет благодаря автоголу Ивана Ракитича, подставившего ногу под прострел Сикейры. В самом конце первого тайма Мина после передачи Даниэля Парехо счет удвоил. Все, что удалось сделать каталонцам, это сократить отставание усилиями Лионеля Месси во второй половине поединка. Напомним, это поражение стало для сине-гранатовых третьим подряд в чемпионате Испании.

    Чемпионат Испании. Примера. 33-й тур

    Барселона – Валенсия – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ракитич (автогол), 26; 0:2 – Мина, 45+1; 1:2 – Месси, 63.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2016 23:24
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +16

      skinshow 19 апреля 2016, 18:38

      Всё просрали пид.....ары

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 18 апреля 2016, 11:37

      Валя молодцы!

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 18 апреля 2016, 11:34

      Барса должна стать чемпионом! Реал в начале чемпионата разбазарил моменты и поэтому пока не наиграл на чемпионство, а атлетико со своей гнусной игрой не заслуживает его

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 18 апреля 2016, 09:37

      Потеря потерь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      max81 18 апреля 2016, 08:55

      победа Валенсии кэф. 19.5 500руб. уБарсы спад и исторически неудобный соперник

      0
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 18 апреля 2016, 08:53

      Ах Барса-Барса

      0
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      Рейтинг: +6613

      maior-60 18 апреля 2016, 08:10

      А я на ничью вчера поставил. Почему-то было предчувствие, что Барса не выиграет.

      0
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 18 апреля 2016, 07:41

      500 гол не спас БАРСУ ОТ ПОРАЖЕНИЯ!!???ОПРЕДЕЛИЛАСЬ ТРОЙКА ЛИДЕРОВ!!???БАРСЕЛОНА , АТЛЕТИКО и РЕАЛ !!!!!РЕАЛ ОТСТАЕТ ОТ ЛИДЕРОВ НА ОДНО ОЧКО!!!????

      -1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 18 апреля 2016, 06:39

      Что происходит с Барсой?

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 18 апреля 2016, 04:07

      Да, такой концовки никто не предполагал

      0
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