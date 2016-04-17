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    Примера. «Барселона» сойдется в борьбе с «Валенсией»

    17 апреля состоится встреча 33-го тура испанской Примеры, в которой «Барселона» на своем поле будет принимать «Валенсию». Серия неудач каталонского клуба позволила преследователям из Мадрида сократить отставание, а это означает, что шанса на ошибку подопечные Луиса Энрике больше не имеют. «Валенсия» же впервые за долгое время сумела победить в чемпионате, чем порадовала своих болельщиков и дала им надежду на будущее.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть матч «Барселоны» против «Валенсии». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2016 21:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 18 апреля 2016, 01:39

      Ну что, господа эксперты, какие выводы? Не задаётесь вопросом: "всё ли хорошо в раздевалке"?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Madridist05 17 апреля 2016, 22:43

      Барселона похожа на прошлогдний Реал который выиграл 22 матча подряд.... В конце сезона вы сами знаете что случилось

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 17 апреля 2016, 22:36

      Пока неожиданно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Madridist05 17 апреля 2016, 22:33

      да уж борьба целая 0-2 ВАЛЕНСИЯ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -8

      halk1981 17 апреля 2016, 22:07

      ухх

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +89

      Rash0559 17 апреля 2016, 21:27

      Месси давай 500 и 501 можно)

      0
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > Rash0559 17 апреля 2016, 22:29

      ...да тут 6-ой матч без голов и голевых вырисовывается((

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 17 апреля 2016, 21:18

      Барса, вперед!!!!. Пора Трезубцу забить хотя бы по голу на брата

      0
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 17 апреля 2016, 19:27

      Ждем Каталонского праздника

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