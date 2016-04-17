Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси раскрыл секрет успеха «Барселоны»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, какие факторы помогают каталонской команде выигрывать трофеи.

    «Секрет успеха «Барселоны» – хорошие отношения между игроками. Я отлично общаюсь не только с Неймаром и Суаресом, но и со всеми другими членами нашей команды.

    Мы спокойно выполняем свою работу, отдавая всего себя на каждой тренировке. В команде есть футболисты, которые выигрывали всевозможные трофеи, но они по-прежнему не теряют мотивации, словно у них ничего нет. В этом сила «Барселоны».

    Стремление всегда побеждать, прекрасная атмосфера в клубе, а также желание ежедневно работать – ключевые факторы успеха», – отметил аргентинский форвард.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2016 08:59
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      Artur$ 18 апреля 2016, 20:40

      Красавчик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 апреля 2016, 15:09

      Сливают золото)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Tekken3 18 апреля 2016, 09:35

      видимо как раз отношения разладились раз проигрывают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      киэнджин 17 апреля 2016, 19:26

      Ум, точность передач, красота комбинаций , величайший состав: все то, за то что мы любим Каталонию.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      MCJEKA777 17 апреля 2016, 17:31

      НУ ДА)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 17 апреля 2016, 14:39

      NORM

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 17 апреля 2016, 14:01

      Хорошо сказал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      crusadere 17 апреля 2016, 11:32

      Отсутсвие языкового барьера это плюс))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      liver2015 17 апреля 2016, 11:18

      футболисты тоже люди и устают. команда не может каждый год выигрывать все трофеи которые есть,сейчас у барсы временный спад, а в следующем году посмотрим

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > liver2015 17 апреля 2016, 11:21

      верно) но идиоты, типа с комментом ниже, этого не понимают)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > liver2015 17 апреля 2016, 14:10

      Тяжело это назвать спадом. Просто в тех двух матчах соперник Барсы оказался сильнее. А Барселона все та же. Просто они тоже люди, их можно обыгрывать, что и случилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 17 апреля 2016, 11:05

      а я думал дяди из уефа

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > кто там 17 апреля 2016, 11:14

      много думаешь, прекращай.
      тебе это только вредит.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > alexfor 17 апреля 2016, 13:43

      по тебе видно =)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > кто там 17 апреля 2016, 13:54

      безмозглый,так еще и стрелочник)

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11