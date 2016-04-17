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    Венгер: «В этом сезоне мы лучше всех играли против больших команд»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил выступление своих подопечных в нынешнем сезоне АПЛ.

    «Если вы посмотрите объективно на наш сезон, то увидите, что мы лучше всех играли против больших команд, но мы не справлялись, когда чувствовали, что нас оказывается меньше давления, чем на соперника.

    Я говорю игрокам, что наша обязанность – сражаться в каждом матче до последней минуты сезона.

    Мы – атакующая команда. Я не думаю, что можно претендовать на звание большого клуба, если ты говоришь: «Мы хотим только защищаться». Мы понимаем эту ответственность и на этом стоим.

    В матче с «Вест Хэмом» Энди Кэрролл остался на поле, и это был настоящий скандал. Конечно, в таком случае легко быть физически сильным – когда тебе на поле позволено все. Легко быть сильным, когда тебя не наказывают», – сказал Венгер.

    Источник: Mirror.co.uk

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    17.04.2016 01:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 19 апреля 2016, 02:15

      Это он намекает на то что АПЛ очень слабый чемпионат... середняки не дают сконцентрироваться!

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      Рейтинг: +30

      greedytoski 18 апреля 2016, 00:47

      аресен придумал очередной отмазон за провальный сезон...
      ну ну, это похоже единственное чем можно ещё типа гордиться на этот раз

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      Рейтинг: +84

      Wiskey 17 апреля 2016, 07:13

      У Арсенала то понос то золотуха! В прошлых сезонах с большими командами ваще никак играть не получалось, зато с маленькими хорошо играли. В этом сезоне с точностью до наоборот! Мсье Арсен,объедените это показатели на следующий сезон пожалуста! Заждались мы чемпионства! А так то хорошее выступление на уровне! ЛЧ в кормане, только шпор обойти надо бы!)

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Wiskey 18 апреля 2016, 13:13

      лч в кармане??? не думаю) если Арсенал так будет тормозить, то МЮ их обойдёт) и это при том, что у МЮ игры вообще нет

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