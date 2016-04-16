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    Пеллегрини: «Я хотел мести за матч Кубка, в котором «Челси» разбил нашу молодежь»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениям после матча 34-го тура АПЛ против «Челси» (3:0).

    «Я доволен командой, она играла хорошо как в атаке, так и в защите. Когда все игроки здоровы и играют вместе, это совсем другое дело.

    Перед игрой я знал, что будет нелегко, но хотел мести за матч Кубка Англии, в котором мы выставили молодых игроков, и «Челси» разбил нас.

    Это важные три очка, и мы хотим финишировать настолько высоко, насколько это возможно», – сказал Пеллегрини.

    Источник: BBC

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    16.04.2016 22:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5

      samara94 16 апреля 2016, 22:44

      старый дебил,от Мидлсбро 0:8 ещё вспомнил бы

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