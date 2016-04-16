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    Зидан: «Сегодня мы подобрались к «Барселоне» на расстояние одного балла»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 33-го тура Примеры против «Хетафе» (5:1).

    «Мы делаем свою работу и сегодня подобрались к лидеру на расстояние одного балла. Но самое важное – это работа, которую мы проделываем.

    Пока еще мы ничего не выиграли, и у меня нет уверенности в том, что мы победим в Примере или в Лиге чемпионов. Мы должны продолжать борьбу. В среду нас ждет еще одна игра против сложного соперника», – сказал Зидан.

    Источник: Twitter

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    16.04.2016 20:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 17 апреля 2016, 08:03

      Кажется он забыл что у Барсы матч в запасе:( Бывает

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > BarcelonianDestroyer 18 апреля 2016, 19:44

      Видимо, Зидан может заглядывать в будущее на день-другой.

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