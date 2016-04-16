Зидан: «Сегодня мы подобрались к «Барселоне» на расстояние одного балла»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 33-го тура Примеры против «Хетафе» (5:1).

«Мы делаем свою работу и сегодня подобрались к лидеру на расстояние одного балла. Но самое важное – это работа, которую мы проделываем.

Пока еще мы ничего не выиграли, и у меня нет уверенности в том, что мы победим в Примере или в Лиге чемпионов. Мы должны продолжать борьбу. В среду нас ждет еще одна игра против сложного соперника», – сказал Зидан.